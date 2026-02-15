Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Регионы России атаковали 123 БПЛА

Силы ПВО перехватили 123 дрона над Москвой и регионами России
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над восемью регионами России 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 18:00. На подлете к Москве ликвидировали 15 БПЛА, а остальные беспилотники нейтрализовали над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями и Московским регионом.

В указанный временной промежуток столичный аэропорт Домодедово из соображений безопасности на полчаса вводил ограничения на прием и отправку самолетов. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации четвертого БПЛА противника, летевшего к столице. Первые два были ликвидированы в 12:40, еще один — в 12:50. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!