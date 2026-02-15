Регионы России атаковали 123 БПЛА

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над восемью регионами России 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 18:00. На подлете к Москве ликвидировали 15 БПЛА, а остальные беспилотники нейтрализовали над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями и Московским регионом.

В указанный временной промежуток столичный аэропорт Домодедово из соображений безопасности на полчаса вводил ограничения на прием и отправку самолетов. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации четвертого БПЛА противника, летевшего к столице. Первые два были ликвидированы в 12:40, еще один — в 12:50. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.