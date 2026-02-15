Размер шрифта
В Госдуме считают, что Зеленскому «придется непросто» из-за его поведения

Депутат Хамитов: Зеленский уверен, что может требовать все подряд, но это не так
Yves Herman/Reuters

Депутат Госдумы Амир Хамитов в комментарии РИА Новости высказался о поведении президента Украины Владимира Зеленского, который упомянул лишний вес венгерского премьера Виктора Орбана.

По мнению парламентария, украинский политик считает, что ему позволено хамить и требовать всего подряд, что его мнение интересно, а каждую реплику будут встречать аплодисментами.

«Времена разглагольствующих политиканов закончились, началась эпоха реальных дел, созидания и трезвого взгляда на происходящее. И тем, кто привык громкими воплями привлекать к себе внимание, чтобы под шумок откусить еще немного от общего пирога, теперь придется непросто», — сказал депутат.

Он назвал премьера Венгрии «опытным и дальновидным политиком», который пользуется международным авторитетом и не изменяет здравому смыслу. Хамитов полагает, что будущее за теми, кто предпочитает конструктивную работу популистским лозунгам или «шутовскому кривлянию».

Накануне на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины заявил, что «благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, существуют независимые Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния имеют возможность жить вне диктатуры». При этом глава государства иронично заметил, что Орбану «проще сосредоточиться на наращивании живота, чем на усилении армии».

Ранее Зеленский второй раз подряд публично оскорбил Орбана в Мюнхене.
 
