Олимпийский чемпион заявил, что подарок Овечкина помог Малинину победить

Олимпийский чемпион, хоккеист Илья Ковальчук заявил, что подарок российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог американскому фигуристу Илье Малинину выиграть командный турнир на Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Пытаюсь смотреть Олимпиаду-2026. Понятно, что слежу за хоккеем. Смотрел фигурное катание, когда был командный турнир. Илья Малинин — интересный персонаж. Овечкин перед Олимпиадой подарил ему свои желтые шнурки? Ну вот, поэтому Малинин и выиграл золото в команде», — сказал Ковальчук.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее фанаты обвинили американский телеканал в провале Малинина на ОИ-2026.