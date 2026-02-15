Зеленский второй раз подряд публично оскорбил Орбана в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

По словам Зеленского, Орбан дает всем в Европе мотивацию быть лучше, чтобы не быть таким, как он.

В частности, он обратился со словами благодарности за поддержку Украины к лидерам стран-партнеров во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста, упомянув и венгерского премьера.

«Я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд», — сказал Зеленский.

Накануне в ходе конференции он высказался в адрес Орбана, заявив, что тот «думает о росте своего живота, а не армии».

Слова Зеленского стали ответом на критическое замечание Орбана, который ранее сравнил стремление Украины к вступлению в Европейский союз с ездой на лошади «задом наперед».

Ранее в ЕС похвастались своей помощью Украине на фоне прекращения поддержки США.