Премьер Латвии призвала Европу заговорить с США по-новому

Европа должна стать геополитической силой, способной на «прямой и ясный» диалог с США в рамках перезагрузки трансатлантических отношений, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью Politico, которое дала на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, когда европейские страны «проявили единодушие в поддержке Гренландии и Дании», отношения между ЕС и США «немного сместились», и теперь они уже вряд ли будут «вести дела как обычно».

«Мы, европейские страны, должны восприниматься как единое целое», — подчеркнула Силиня.

По ее словам, хотя Европа и США «едины в стремлении к более сильному, безопасному и процветающему будущему», им следует пересмотреть правила двустороннего взаимодействия, поскольку «мир сейчас другой».

В пример она привела «обременительное» правило согласования решений ЕС, которое требует одобрения всех 27 стран-участниц, и отметила, что в этом плане уже намечаются подвижки.

«Сама Европа меняется, и принятие решений, вероятно, тоже изменится», — сказала Силиня.

Она назвала «разумной идеей» предложение комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса создать Европейский оборонный союз по образцу Совбеза ООН для быстрого принятия стратегических решений, и заявила о готовности к участию в переговорах по созданию европейских сил ядерного сдерживания.

Инициатива Кубилюса, как он сам пояснял, направлена на замену американских механизмов обеспечения безопасности ЕС на собственно европейские.

Ранее в ЕС рассказали о планах создать стотысячную общеевропейскую армию.