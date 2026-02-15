Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону

Богомаз: ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ)  предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, попытки атаки происходят с самого утра, 15 февраля.

Богомаз добавил, что силы противовоздушной обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии уже уничтожили в небе над областью 120 беспилотных летательных аппаратов.

До этого в министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 68 украинских беспилотников над несколькими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в министерстве сообщали, что с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников. Из них 29 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над территорией Краснодарского края, еще три — над акваторией Черного моря.

Ранее над территорией РФ за два часа сбили более 80 украинских беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!