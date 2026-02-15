ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

По его словам, попытки атаки происходят с самого утра, 15 февраля.

Богомаз добавил, что силы противовоздушной обороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии уже уничтожили в небе над областью 120 беспилотных летательных аппаратов.

До этого в министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 68 украинских беспилотников над несколькими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в министерстве сообщали, что с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников. Из них 29 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над территорией Краснодарского края, еще три — над акваторией Черного моря.

Ранее над территорией РФ за два часа сбили более 80 украинских беспилотников.