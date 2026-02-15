Рассмотрение дела в отношении экс-главы самарского Минздрава начнется 17 февраля

Экс-главу самарского минздрава Беняна будут судить за злоупотребление полномочиями

Экс-министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предстанет перед Советским районным судом Самары по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте суда.

По аналогичным обвинениям на скамье подсудимых будет руководитель регионального ГКУ «Самарафармация» Алевтина Игнатова.

Предварительные слушания назначены на вторник, 17 февраля. Преступление касается закупки медицинской техники и расходных материалов для региональных медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение».

3 августа 2023 года Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы, сообщил, что Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев были задержаны по делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Перед этим агентство ТАСС сообщало, что в Министерстве здравоохранения региона проходят обыски.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя следственные действия в отношении должностных лиц Минздрава, заявил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно.

