Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Рассмотрение дела в отношении экс-главы самарского Минздрава начнется 17 февраля

Экс-главу самарского минздрава Беняна будут судить за злоупотребление полномочиями
Сергей Тарасов/РИА Новости

Экс-министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предстанет перед Советским районным судом Самары по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте суда.

По аналогичным обвинениям на скамье подсудимых будет руководитель регионального ГКУ «Самарафармация» Алевтина Игнатова.

Предварительные слушания назначены на вторник, 17 февраля. Преступление касается закупки медицинской техники и расходных материалов для региональных медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение».

3 августа 2023 года Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы, сообщил, что Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев были задержаны по делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Перед этим агентство ТАСС сообщало, что в Министерстве здравоохранения региона проходят обыски.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя следственные действия в отношении должностных лиц Минздрава, заявил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно.

Ранее ростовская судья Коблева была приговорена к 10 годам по делу взятке.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!