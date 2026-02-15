Размер шрифта
Одессит пытался отпилить себе руку болгаркой, чтобы избежать мобилизации

«Страна.ua»: житель Одессы травмировал руку из-за опасений быть мобилизованным
Житель Одессы пытался отпилить себе руку, не желая быть мобилизованным. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным СМИ, мужчина нанес себе серьезную травму шлифовальной машинкой, называемой в народе «болгаркой», опасаясь призыва.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится в больнице, ему оказали помощь.

До этого в российских силовых структурах сообщали, что госпитали Украины переполнены «неизлечимыми уклонистами» — мобилизованными, которые формально числятся в Вооруженных силах, но большую часть службы проводят в больницах, где лечат хронические заболевания.

Между тем министерство обороны Украины готовит предложения по ужесточению ответственности за уклонение от мобилизации, рассказал несколькими днями ранее депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Ранее в Одесской области житель напал на сотрудников ТЦК с отверткой.
 
