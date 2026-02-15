Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Первым много не ставят»: Тарасова о стартовом номере Петросян на Олимпиаде

Тарасова предположила, что Петросян занизят баллы из-за стартового номера
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о стартовом номере российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх в Италии, передает РИА Новости.

«Обычно спортсменам, которые выступают под первыми номерами, много баллов не ставят», — сказала Тарасова.

По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером в короткой программе.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян отработала четверной тулуп перед отъездом на Олимпиаду.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!