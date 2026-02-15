«Первым много не ставят»: Тарасова о стартовом номере Петросян на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о стартовом номере российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх в Италии, передает РИА Новости.

«Обычно спортсменам, которые выступают под первыми номерами, много баллов не ставят», — сказала Тарасова.

По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером в короткой программе.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян отработала четверной тулуп перед отъездом на Олимпиаду.