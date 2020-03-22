Объявлены преимущества российских тест-систем по выявлению коронавируса
close
Именно отечественным тест-системам для выявления коронавируса присуща максимально возможная чувствительность, заявили в воскресенье, 22 марта, в Роспотребнадзоре.
Благодаря этому фактору, и распознаются единичные копии вируса.
Эти данные подтверждены как при опытах в лабораторных условиях с применением живого вируса, так и при исследованиях на клиническом материале, разъяснили в пресс-службе ведомства.
«Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам», - подчеркивается в релизе Роспотребнадзора.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
- Назван японский партнер РФПИ, инвестировавшего в поставщика новых тестов на COVID-19