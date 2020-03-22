Объявлены преимущества российских тест-систем по выявлению коронавируса

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Именно отечественным тест-системам для выявления коронавируса присуща максимально возможная чувствительность, заявили в воскресенье, 22 марта, в Роспотребнадзоре.

Благодаря этому фактору, и распознаются единичные копии вируса.

Эти данные подтверждены как при опытах в лабораторных условиях с применением живого вируса, так и при исследованиях на клиническом материале, разъяснили в пресс-службе ведомства.

«Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам», - подчеркивается в релизе Роспотребнадзора.

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