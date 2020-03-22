Первые случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии и на Гуаме
close
Власти Колумбии, Косово, Румынии, Кипра и Гуама (территория Соединенных Штатов) сообщили о первых случаях смерти от коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
Кроме того, палестинцы сообщили о первых выявленных случаях заражения коронавирусом в секторе Газа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
— Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании