Первые случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии и на Гуаме

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Власти Колумбии, Косово, Румынии, Кипра и Гуама (территория Соединенных Штатов) сообщили о первых случаях смерти от коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Кроме того, палестинцы сообщили о первых выявленных случаях заражения коронавирусом в секторе Газа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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