Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Хорватии
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от столицы государства – Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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