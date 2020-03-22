Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Хорватии

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от столицы государства – Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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