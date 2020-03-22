В Мексике коронавирусом за сутки заразились 48 человек

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Глава эпидемиологической службы Мексики Хосе Луис Аломиа уведомил, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 48 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, общее число зарегистрированных больных в Мексике увеличилось до 251.

«Кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях», — сказал Аломиа.

Чиновник добавил, что в больницу кладут только 10% зараженных пациентов, а остальных изолируют в домашних условиях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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