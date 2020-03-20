Новые случаи COVID-19 обнаружили на Украине
На Украине зафиксировали новые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава страны.
Положительный результат тест на коронавирус показал у трех человек.
Так, число инфицированных на Украине возросло до 29 человек.
По данным ведомства, в стране также зафиксированы три случая смерти в результате коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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