Новые случаи COVID-19 обнаружили на Украине

На Украине зафиксировали новые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава страны.

Положительный результат тест на коронавирус показал у трех человек.

Так, число инфицированных на Украине возросло до 29 человек.

По данным ведомства, в стране также зафиксированы три случая смерти в результате коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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