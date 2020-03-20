Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

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Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что заразиться коронавирусом от птиц или домашних животных человек не может, передает РИА «Новости».

Животные и птицы тоже могут болеть им, объяснил Лукашев, но тем типом, который для человека не опасен.

Лукашев также отметил, что в целом коронавирусы очень редко переходят от одного вида к другому. По его словам, теоретически это возможно, однако случается один раз в несколько лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.