В Казахстане впервые выявлен коронавирус за пределами Нур-Султана и Алма-Аты
В Казахстане выявлены еще пять человек с коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.
Таким образом, число инфицированных в республике выросло до 49. Из них 22 — в Алма-Ате и 25 — в Нур-Султане.
Отмечается, что коронавирус впервые выявлен за пределами Нур-Султана и Алма-Аты: два случая зарегистрировано в Караганде.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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