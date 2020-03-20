В Казахстане впервые выявлен коронавирус за пределами Нур-Султана и Алма-Аты

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В Казахстане выявлены еще пять человек с коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

Таким образом, число инфицированных в республике выросло до 49. Из них 22 — в Алма-Ате и 25 — в Нур-Султане.

Отмечается, что коронавирус впервые выявлен за пределами Нур-Султана и Алма-Аты: два случая зарегистрировано в Караганде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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