Власти Подмосковья рекомендовали ТЦ приостановить работу из-за пандемии
Власти Подмосковья опубликовали призыв к владельцам торговых центров на территории области завершить работу на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановляю ... рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности ... приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он также рекомендовал с 21 марта по 12 апреля приостановить посещение обучающимися общеобразовательных организаций.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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