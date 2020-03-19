В Казахстане число заразившихся коронавирусом выросло до 44

В Казахстане врачи обнаружили семь новых случаев заражения коронавирусом, всего болеют 44 человека, сообщает минздрав страны.

19 заразившихся находятся в Алматы, 25 — в Нур-Султане.

С 19 марта в Алматы и Нур-Султане власти ввели карантин, с 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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