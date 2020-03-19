Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

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Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что могут быть сокращены или отменены массовые спортивные, культурные мероприятия. Также компании могут обязать дезинфицировать помещения и обеспечить «соответствующий режим труда работников».

В России коронавирусом заразились 147 человек.

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