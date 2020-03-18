Минздрав Дагестана рекомендует отказаться от массовых застолий
Министерство здравоохранения Дагестана рекомендует отказаться о проведения массовых застолий из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
Минздрав советует не посещать массовые мероприятия и не устраивать людные застолья, отметил представитель министерства. Он подчеркнул, что при необходимости посетить подобные места следует использовать медицинские маски.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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