Турция подтверждает первую смерть от коронавируса

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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Турции, сообщает агентство Anadnolu со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

По последним данным, число инфицированных на территории Турции достигло 98 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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