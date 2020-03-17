Путин считает, что надо увеличить количество тестов на коронавирус

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Президент России Владимир Путин считает, что надо увеличить количество выпускаемых тест-систем на коронавирус, пишет РИА «Новости».

«По тест-системам сейчас основная задача — резко нарастить объемы их выпуска, уделяется необходимое внимание», — сказал Путин.

По словам президента, над этим работают научный центр «Вектор», НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные с Японией разработки экспресс-тестов.

В России коронавирусом заразились 114 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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