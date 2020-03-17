РПЦ вводит меры для борьбы с коронавирусом

Русская православная церковь (РПЦ) вводит ряд мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ с инструкциями опубликован на сайте РПЦ.

В тесте говорится о мерах при проведении богослужений и таинств. Документ утвержден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Рекомендуется не целовать крест по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, в том числе при крещении, причастии и соборовании.

Кроме того, высшие духовные учебные заведения РПЦ с 18 марта переходят на дистанционный режим обучения.

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