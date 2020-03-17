Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Отмечается, что Соколу перешел мандат Ольги Баталиной.

3 марта Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции «Единая Россия» Ольги Баталиной по причине ее перехода на должность заместителя главы Министерства труда.

Сергей Сокол встал во главе законодательного собрания Иркутской области в сентябре 2018 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэр Иркутска ушел в отставку