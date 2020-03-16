Голикова рассказала, кому необходимо провериться на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем россиянам нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, передает РИА «Новости».

По ее словам, это стоит сделать гражданам, посетившим страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также «контактным» с такими лицами.

16 марта Голикова поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории.

Ранее также сообщалось, что регионы России до 17 марта обязали представить предложения, на базе каких учреждений может дополнительно проводиться тестирование населения на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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