В Иране из-за коронавируса умер член экспертного совета аятолла Хашим Батайи
В Иране в результате заражения коронавирусной инфекцией умер член экспертного совета аятолла Хашим Батайи. Об этом информирует Associated Press.
Как отмечается, мужчина скончался в возрасте 78 лет. По предварительным данным, он подцепил вирус на прошедшей неделе.
В воскресенье, 15 марта, СМИ сообщали, что в Иране от коронавируса погибли 724 человека, 13 938 заражены.
В экспертный совет входит 86 человек, этот орган избирает высшего руководителя страны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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