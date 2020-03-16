Мишустин заявил о запуске «зеленого коридора» для товаров первой необходимости с 17 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 17 марта на таможне начнет действовать «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают торговые сети. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что поручил с 17 марта отменить любые ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети городов РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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