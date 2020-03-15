Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА «Новости».

Таким образом, число смертей от коронавируса увеличилось до 809.

«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало всего 2335», — отметил Боррелли.

По его словам, динамика смертельных исходов в Италии почти равна числу выздоровлений. Кроме того, число зараженных и выздоровевших составляет 24, 7 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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