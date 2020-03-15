Bild: Германия закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с министром внутренних дел страны Хорстом Зеехофером и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар из-за ситуации с коронавирусом нового типа решили с утра понедельника, 16 марта, закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, это произойдет с 8.00 по местному времени (10.00 мск).

В материале указывается, что такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а также скупку продуктов в ФРГ иностранцами, которая уже создала проблемы со снабжением в пограничных регионах Германии.