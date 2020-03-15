Более 50 человек выписаны в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 человек, контактировавших с заразившимися коронавирусом, выписаны из московского больничного комплекса в Коммунарке, передает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Дениса Проценко.
«В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней», — сообщил врач.
Он утверждает, что все пациенты выписаны с отрицательными анализами на коронавирус.
По последним данным, коронавирус выявлен у 59 россиян.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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