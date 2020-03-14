Стали известны подробности о зараженных коронавирусом в Москве

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве, все они прибыли из Европы. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в столице выявлено 33 случая.

Отмечается, что никто из взрослых заразившихся не ходил на работу.

В настоящий момент установлен полный круг всех контактов с заболевшими — шестеро госпитализированы в Коммунарку, четверо – в инфекционную больницу.

Также сообщается, что среди заболевших есть трое несовершеннолетних. Здания, где они учились, закрыты.

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