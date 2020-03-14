Мишустин: нужно ввести карантин для людей из групп риска по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости отправки на 14-дневный карантин людей, находящихся в группах риска по коронавирусу нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, коронавирус был выявлен «не только у людей, вернувшихся, в частности, из Италии», а также у членов их семей, которые не уезжали из России.

«В этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией», — сказал Мишустин.

Он отметил, что «для этого требуется переводить их на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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