Правительство рекомендовало россиянам минимизировать поездки за границу
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство рекомендует всем россиянам минимизировать поездки за границу из-за коронавируса, передает РИА «Новости».
«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — заявил Мишустин.
Он отметил, что это касается и рабочих командировок и личных поездок.
Ранее Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
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