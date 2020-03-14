Правительство рекомендовало россиянам минимизировать поездки за границу

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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров... Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров...
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство рекомендует всем россиянам минимизировать поездки за границу из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — заявил Мишустин.

Он отметил, что это касается и рабочих командировок и личных поездок.

Ранее Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.

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