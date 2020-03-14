Украина на две недели закроет границу из-за коронавируса
На Украине с 00:00 17 марта на две недели из-за коронавируса нового типа будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщает сайт украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска открыты», — указано в сообщении.
СНБО также призвала граждан Украины вернуться в страну до 17 марта 2020 года.
Отмечается, что в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера их эвакуацию проведут спецрейсами.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.
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