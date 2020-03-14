В Москве родителям разрешили не водить детей в школу из-за коронавируса

Родители московских школьников теперь сами могут решать, водить ли детей в учебные заведения, сообщается на сайте мэра столицы.

Соответствующие изменения внесены в указ мэра «О введении режима повышенной готовности» в связи с профилактикой коронавируса.

«Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей», — говорится в документе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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