Украина полностью перекроет авиасообщение из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса, передает «112 Украина».

Он призвал всех граждан, находящихся за рубежом в течение трех суток вернуться на Украину.

«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время вы должны вернуться домой», — объявил Зеленский.

Также он напомнил, что 16 марта вступает в силу запрет на въезд в страну для иностранных граждан.

Ранее правительство Украины ввело карантин в учебных заведениях и запретило массовые мероприятия до 3 апреля. В стране три человека заразились коронавирусом, один из них скончался.

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