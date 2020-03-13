Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, передает «Интерфакс».

Как сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, материалы дела направлены в Мосгорсуд для рассмотрения дела по существу.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении американца уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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