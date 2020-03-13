Минздрав уточнил количество выписанных после заражения коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России подтвердили, что из больниц выписаны три человека, которые заразились коронавирусом на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о выписке семи пациентов.

Как уточнили в ведомстве, больницы после выздоровления покинули два гражданина Китая и один гражданин России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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