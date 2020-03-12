В Новгородской области мужчина скончался, выпав из окна с девятого этажа

В Великом Новгороде сорокалетний мужчина скончался от травм, полученных из-за падения с девятого этажа, сообщает СУ СК России по региону.

«Сегодня в городе Великий Новгород под окнами одного из домов по улице Псковской обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», — говорится в сообщении.

Предполагается, что мужчина выпал из окна своей квартиры. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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