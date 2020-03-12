Все церкви Рима закрылись из-за коронавируса

Римская епархия решила закрыть все церкви до 3 апреля из-за коронавируса, пишет агентство ANSA.

В Италии коронавирусом заразились уже 15 тысяч, умерли больше тысячи человек. Страна объявила карантин, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения и места для развлечений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии супруги, прожившие вместе 60 лет, умерли в один день от коронавируса

— Россия ограничила пропуск через границу для граждан Италии

— Наставник «Аталанты» рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса