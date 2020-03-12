Трамп: США запретят въезд из Европы на 30 дней

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса на 30 дней, начиная с 13 марта. Исключение сделают для Великобритании, а также для американцев, прошедших «необходимые досмотры». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время обращения к согражданам.

Трамп заявил, что ЕС не смог принять эффективных мер по предупреждению коронавируса, как это сделали Соединенные Штаты.

Дополнительные меры финансовой поддержки в США в связи с коронавирусом, по словам президента, составят $200 млрд. Среди прочих мер, власти начнут выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса, которые пострадали от последствий коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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