В Норвегии число заразившихся коронавирусом выросло почти до 500
В Норвегии 489 человек заразились коронавирусом, 200 из них были инфицированы в последние сутки, передает телерадиокомпания NRK.
«Мы ожидаем, что многим потребуется помощь в стационаре, многим понадобится интенсивная терапия, и будет много смертельных случаев», — сказала директор института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
По худшему прогнозу института, коронавирусом заразится 2,2 миллиона норвежцев — почти половина страны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.
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