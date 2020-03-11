Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Венгрия ввела режим чрезвычайного положения, чтобы препятствовать распространению коронавируса, сообщает агентство МТИ со ссылкой на венгерское правительство.

Венгерские власти запретили массовые мероприятия и закрыли границы для туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Университеты ведут обучение дистанционно.

В стране 13 человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.

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