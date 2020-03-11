После убийства двух белых жирафов браконьерами в мире остался единственный самец этого вида

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов, передает CNN.

Скелеты самки и детеныша, которые были убиты около 4 месяцев назад, нашли в кенийском заповеднике.

Теперь в природе остался в живых лишь один такой жираф — самец.

Служба охраны дикой природы Кении расследует инцидент.

Впервые белоснежная самка жирафа попала в центр внимания в 2017 году. Исследования показали, что речь идет не об альбиносе, а особой мутации среди животных — лейкизме.

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