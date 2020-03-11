Первый случай коронавируса зафиксировали в Турции

В Турции зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу минздрава страны.

Согласно данным СМИ, первый инфицированный является мужчиной, который вернулся из поездки в Европу.

Данные о состоянии его здоровья не уточняются.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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