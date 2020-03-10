WSJ назвала очаг коронавируса в США

Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей компании и врачей.

На встрече присутствовали около 175 менеджеров корпорации, работающих в разных частях Соединенных Штатов, отмечается в материале. В последствии у нескольких человек, посетивших мероприятие, был диагностирован коронавирус нового типа.

По данным Wall Street Journal, 32 случая заражения, возможно связанных с совещанием, выявлены в штате Массачусетс. Кроме того, пять случаев зафиксированы в Северной Каролине, два – в Индиане и один – во Флориде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 116 тысяч человек, умерли — 4084 человек.

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