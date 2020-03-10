Постпред РФ при ОБСЕ назвал политизированным расследование крушения MH17 без России

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что расследование дела о крушении малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году не может быть объективным без участия России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, начавшийся 9 марта в Нидерландах судебный процесс по данному делу носит крайне политизированный характер.

«Те судебные процедуры, которые запущены, — это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию, — сказал Лукашевич.

При этом он добавил, что Москва заметила заангажированность участников данного расследования. Постпред уверен, что без России это разбирательство не имеет шансов на какие-то реальные перспективы.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 состоялось в понедельник, 9 марта. Фигурантами дела являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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