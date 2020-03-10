В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
Согласно поступившей информации, инфицированный прилетел 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву.
Отмечается, что его уже отправили на карантин. Пациент пребывает в стабильном состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 4011 человек.
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