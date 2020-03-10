Прокурор Нидерландов закончил свое выступление в суде по MH17 цитатой Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Солженицын когда-то заявил: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».

«Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это еще одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных», — заключил Фердинандуссе в конце своего выступления на заседании.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 состоялось в понедельник, 10 марта. Фигурантами дела являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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