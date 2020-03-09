Прокуратура Нидерландов приняла во внимание российские материалы по делу MH17

Прокуратура Нидерландов изучила предоставленные Россией материалы по делу о крушении самолета Boeing MH17, заявил прокурор Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вся информация, переданная Совместной следственной группе и озвученная российской стороной на пресс-конференциях, была изучена в ходе расследования дела, отметил прокурор.

Ранее заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявлял, что российская сторона передала Нидерландам данные радаров и документацию, согласно которым сбившая самолет ракета принадлежала Украине.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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