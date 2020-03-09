Прокуратура Нидерландов приняла во внимание российские материалы по делу MH17

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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)... Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Прокуратура Нидерландов изучила предоставленные Россией материалы по делу о крушении самолета Boeing MH17, заявил прокурор Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вся информация, переданная Совместной следственной группе и озвученная российской стороной на пресс-конференциях, была изучена в ходе расследования дела, отметил прокурор.

Ранее заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявлял, что российская сторона передала Нидерландам данные радаров и документацию, согласно которым сбившая самолет ракета принадлежала Украине.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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